Ex-​​Pastorin (36) ist jetzt Stripperin und Erotik-​​Model

Sie ist Heilige und Sünderin zugleich! Vor mittlerweile drei Jahren hat Nikole Mitchell ihr Leben als Pastorin in Ohio aufgegeben und lebt nun in Kalifornien. Allerdings arbeitet die heute 36-Jährige nicht mehr als Geistliche, sondern verdient ihren Lebensunterhalt stattdessen in der Sex-Industrie. Mitchell arbeitet nämlich nun als Stripperin und ist auch als Erotik-Model tätig.

Und das Geschäft der dreifachen Mutter könnte besser nicht laufen. 150.000 User folgen der Ex-Pastorin mittlerweile auf Instagram und fast täglich werden es mehr. Aufgrund der großen Nachfrage für ihre Bildchen hat die 36-Jährige nun auch ein Konto auf OnlyFans eingerichtet und veranstaltet dort auch Zoom-Sitzungen. Stolze 15 US-Dollar pro Monat verlangt sie für ein sexy Abonnement.

100.000 US-Dollar - im Monat!

Wie die britische The Sun berichtet, verdient Nikole Mitchell nun geschätzt 100.000 US-Dollar - und zwar im Monat! Damit übertrifft sie ihr früheres Gehalt als Heilige bei weitem. Und die 36-Jährige kann sich vor weiteren Angeboten offenbar gar nicht mehr retten. In einem Posting zu Silvester, in dem sie in knappen Dessous zu sehen war, schrieb die 36-Jährige nämlich: «Ich habe gerade eine weitere TV-Strecke abgeschlossen (danke Fox26!).»

Mitchell sei zudem voller Ehrfurcht und Dankbarkeit für all die Träume, die im Jahr 2020 wahr geworden seien. Mehrere Prominente und Stars, sowie Produzenten seien bereits auf die 36-Jährige zugekommen und möchten sie als Lebensberaterin engagieren. Das alles würde sie in Zeiten einer Pandemie, einer Scheidung und drei Kindern zu Hause erleben.

So kam der Sinneswandel

Doch wie kam eigentlich der Sinneswandel? Jahrelang hatte die 36-Jährige ein normales und unscheinbares Leben mit ihrem Mann und ihren Kindern gelebt. Im Jahr 2016 fing sie dann aber immer mehr und mehr an, ihren Job als Pastorin zu hinterfragen. Schließlich merkte sie, "dass ich das nicht bin". Nur kurze Zeit kehrte sie der Kirche den Rücken und outete sich als bisexuell. Danach folgten die ersten Shootings als Erotik-Model.

Seitdem postet Nikole Mitchell regelmäßig freizügige Aufnahmen auf Instagram und sorgt damit unter ihren Followern für reichlich Gesprächsstoff - und international für Schlagzeilen. Seit drei Jahren nimmt die 36-Jährige ihrer Anhängerschaft also nicht mehr die Beichte ab, sondern verführt sie stattdessen mit ihren Fotos und Videos zur Sünde.

(L'essentiel/wil)