3,4 Millionen für Opfer von Fukushima

Die vollständige oder teilweise Zerstörung der sechs Reaktoren des 210 Kilometer von Tokio entfernten Kraftwerks Fukushima Daiichi im Jahr 2011 zwang Zehntausende von Menschen, ihre Häuser zu verlassen. Viele von ihnen leben noch immer in anderen Teilen des Landes, können oder wollen aus Angst vor Strahlung nicht nach Hause zurückkehren.

Das Bezirksgericht Yokohama in den Vororten von Tokio hat die japanische Regierung und Tokyo Electric Power (Tepco) angewiesen, 419,6 Millionen Yen an 152 evakuierte Einwohner zu zahlen, sagte eine Gerichtssprecherin der AFP. Dies ist das fünfte Mal, dass ein Gerichtsurteil der Regierung einen Teil der Verantwortung für eine Atomkatastrophe übertragen hat – die schwerste seit der Tschernobyl-Katastrophe in der Ukraine 1986.

Regierung und Tepco hätten bei Tsunamiwarnung handeln müssen

Nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Fernsehens NHK war Richter Ken Nakadaira der Ansicht, dass der Unfall hätte verhindert werden können, wenn die Regierung und Tepco als Reaktion auf die Bedrohung durch einen Tsunami «gehandelt» hätten. Eine 14 Meter hohe Flutwelle verursachte die Katastrophe als sie in das Kraftwerk brach.

Unter den vielen Klagen, die von Tausenden von Evakuierten erhoben wurden, haben mehrere andere frühere Entscheidungen auch die gemeinsame Verantwortung der Regierung und von Tepco oder nur von Tepco festgelegt. Darüber hinaus wurde im Dezember in einem separaten Verfahren gegen drei ehemalige Führungskräfte der Tepco eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren beantragt. Sie werden wegen «fahrlässiger Tötung» angeklagt. Die Angeklagten – die Einzigen, die im Zusammenhang mit dieser Katastrophe persönlich vor Gericht gestellt wurden – plädierten auf nicht schuldig. Das Urteil soll in einigen Monaten verkündet werden.

(L'essentiel/afp)