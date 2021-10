Erdbeben erschüttert Taiwans Hauptstadt

Ein Erdbeben der Stärke 6,5 hat am Sonntag um ca. 13 Uhr (Lokalzeit) den Nordosten Taiwans erschüttert. Ein AFP-Reporter in der Hauptstadt Taipeh berichtete von starken Erschütterungen. Das Epizentrum lag nach Angaben der taiwanischen Wetterbehörde im nordöstlichen Landkreis Yilan. Das Beben ereignete sich demnach um 13.11 Uhr (07.11 Uhr MESZ) in einer Tiefe von 67 Kilometern.

Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 6,2 an. Über Schäden oder Verletzte wurde zunächst nichts bekannt. Taiwan liegt in der Nähe zweier aufeinandertreffender tektonischer Platten, Erdbeben sind häufig.

2018 hatte ein Beben der Stärke 6.4 in Taiwan zum Tod von 17 Personen und mehreren hundert Verletzten geführt. Das schlimmste Erdbeben der vergangenen Jahrzehnte ereignete sich laut der Zeitung The Straits Times aus Singapur im Jahr 1999. Damals schlug die Richterskala bei einem Wert von 7.6 aus. Über 2400 Menschen verloren ihr Leben.

