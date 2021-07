Container am Hafen von Dubai fliegt in die Luft

In Dubai war am Mittwochabend eine laute Detonation zu hören. Das Medienbüro des Emirates wenig später via Twitter bekannt, dass ein Container auf einem Schiff Feuer gefangen habe. Dabei sei niemand getötet noch verletzt worden. Auf Videos ist zu sehen, wie die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringt.

Zeugen hatten zuvor der Nachrichtenagentur Reuters geschildert, dass auf der Hauptstraße, die nach Abu Dhabi führt, zwei Feuerwehrautos und andere Einsatzfahrzeuge unterwegs gewesen seien. Der Grund für die Explosion bleibt zu dieser Stunde noch unklar.

(L'essentiel/Karin Leuthold)