Betrunkene Taube zum Vogel des Jahres gewählt

«Ungeschickt, betrunken, gefrässig und glamourös» – so kündigte die Royal Forest and Bird Protection Society in Neuseeland den Gewinner des diesjährigen «Vogel des Jahres»-Wettbewerbs an. Es handelt sich dabei um die Maori-Fruchttaube, für die mehr als 6000 Neuseeländer dieses Jahr gestimmt haben.

Besonders ist die Taubenart deshalb, weil sie sich hauptsächlich von Früchten, Trauben und Beeren ernährt, die sie auf dem Boden findet. Diese gären dann oft im Magen des Vogels, was diesen so betrunken macht, dass er regelmäßig von den Bäumen plumpst.

«Sie kommen im absoluten Vollrausch»

Während der heißen Sommermonate werden die Vögel häufig zu Tierarztkliniken gebracht. Dort werden sie ausgenüchtert. Der Leiter des Native Bird Recovery Centre in Whangarei sagte zum New Zealand Herald: «Sie kommen im absoluten Vollrausch zu uns in die Klinik.»

Abgesehen von seinen Rausch-Pannen ist der Vogel aber äußerst wichtig für das Ökosystem Neuseelands. Wie die Welt berichtet, ist er der letzte überlebende Vogel, der groß genug ist, um die Früchte der Karaka-, Miro-, Tawa- und Taraire-Bäume zu essen und deren Samen in den Wäldern zu zerstreuen. Daher sind Fruchttauben in Neuseeland geschützt, obwohl sie nicht vom Aussterben bedroht sind.

Your #BirdOfTheYear for 2018 is that absolute unit, the roundest boi, the devourer of fruit, the whooshiest of whooshes, the mighty kerur. A big round of applause for the kerer, as well as for @Kereru4PM who ran a top campaign. https://t.co/BMjEN8Pymp pic.twitter.com/Lsf3w0FKGA— Forest & Bird (@Forest_and_Bird) 14. Oktober 2018

(L'essentiel/doz)