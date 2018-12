18-​​Jähriger flieht vor Polizei und fährt Mutter tot

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein 18-Jähriger hat mit seinem Fahrzeug auf einem Autobahnparkplatz in Hessen eine 39-jährige Frau totgefahren und deren zehn Jahre alten Sohn schwer verletzt.

Mutter und Sohn saßen zum Unfallzeitpunkt am Sonntagabend in ihrem geparkten Wagen auf dem Rastplatz an der A5 bei Heppenheim, wie die Polizei mitteilte. Der Vater hatte das Fahrzeug demnach kurz zuvor verlassen, um auf Toilette zu gehen. Er erlitt einen Schock, als er zu seinem Wagen zurückkehrte. Der 18-jährige Unfallfahrer wurde schwer verletzt.

18-Jähriger hatte keinen Führerschein

Der 18-Jährige war den Angaben zufolge gegen 17.30 Uhr auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle, diese wollten das Fahrzeug kontrollieren, weil dessen Kurzzeitkennzeichen abgelaufen war. Solche Kennzeichen werden oft für Probefahrten vergeben.

Plötzlich fuhr der 18-Jährige auf den Parkplatz. Dort prallte er mit seinem Ford gegen den geparkten Mazda der Familie. Der Mazda wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteres Fahrzeug ohne Insassen geschoben.

Die 39-Jährige aus Düsseldorf und ihr Sohn saßen laut Polizei auf der Rückbank des Mazdas. Die Frau wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie kurze Zeit später in der Klinik starb. Der 18-jährige Ford-Fahrer ist laut Polizei nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Staatsanwaltschaft ordnete nach dem Unfall an, eine Blutprobe von dem jungen Mann zu nehmen.

(L'essentiel/chk/afp/dpa)