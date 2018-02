Frau klettert wegen ihrer Tasche in Gepäckscanner

Eine Frau hat beim Routinecheck am Flughafen Dongguan in der südchinesischen Provinz Guangdong für mächtigen Wirbel gesorgt. Weil sie sich offenbar nicht von ihrer Handtasche trennen konnte, ist sie ihr hinterher gestiegen – bis in den Gepäckscanner. Das Sicherheitspersonal vermutet, dass sich viel Geld in der Tasche befunden hatte. Geldgeschenke sind zum chinesischen Neujahrsfest, das am Freitag gefeiert wird, Tradition. Die Frau hatte zuvor selbst eine größere Tasche in den Scanner gesteckt und danach versucht mit ihrer Handtasche durch die Kontrolle zu kommen.

Das Sicherheitspersonal gab ihr jedoch zu verstehen, dass auch diese Tasche durchleuchtet werden müsse. Widerwillig legte sie sie auf das Förderband. Als sie dann aber selbst in den Scanner kletterte, waren die Kontolleure sprachlos. «Wir konnten es einfach nicht glauben», sagte ein Angestellter. Als die wieder am anderen Ende des Scanners herauskam, packte sie rasch ihre sieben Sachen zusammen. Offenbar musste sie sich beeilen, um ihren Flug noch zu bekommen.

Das Personal des Dongguan-Flughafens wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Passagiere nicht in die Gepäckscanner klettern sollten, da die Strahlung der Geräte schädlich sein könne.



(sw/L'essentiel)