Feuerwehrmann getötet – zwei 17-​​Jährige in Haft

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei einem Streit mit einer Gruppe junger Männer ist in der deutschen Stadt Augsburg ein 49-jähriger Mann getötet worden. Der Mann sei mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar am Freitagabend vom Christkindlesmarkt gekommen und sei dann mit der siebenköpfigen Gruppe in Streit geraten.

Dies berichtete die deutsche Polizei am Samstag. Er sei nach einem Schlag gegen den Kopf zu Boden gegangen und noch am Tatort verstorben.

Ehefrauen blieben unverletzt

Der 50-jährige Begleiter des Opfers wurde demnach ebenfalls von mindestens einem der Männer aus der Gruppe geschlagen und dabei stark im Gesicht verletzt. Die Gruppe flüchtete anschließend. Die Polizei richtete eine 20-köpfige Ermittlergruppe ein. Die beiden Ehefrauen blieben unverletzt. Der Mann hinterlässt neben seiner Ehefrau eine 19-jährige Tochter.

Nach Angaben der Stadt Augsburg handelt es sich bei dem Toten um ein Mitglied der Berufsfeuerwehr. Oberbürgermeister Kurt Gribl äußerte sich entsetzt: «Die Gewalttat ist bestürzend und macht fassungslos», erklärte er. Gleichzeitig dankte er «allen, die jetzt solidarisch Haltung zeigen und sich zu Gewaltfreiheit und unseren Werten bekennen.»

Zwei polizeibekannte Jugendliche festgenommen

Am Sonntagnachmitag konnte ein Fahndungserfolg verbucht werden: Der Haupttäter sei ermittelt und festgenommen worden, teilte das bayerische Innenministerium am Sonntag mit. Es handelt sich um einen 17-jährigen Augsburger mit mehreren Staatsangehörigkeiten, wie die Polizei ausführt. Beim zweiten Festgenommenen handelt es sich ebenfalls um einen 17-jährigen gebürtigen Augsburger mit südeuropäischer Staatsangehörigkeit. Beide Jugendliche wohnen in der Stadt und waren bereits polizeibekannt.

Die Ermittlungen zu den weiteren Gruppenmitgliedern laufen weiter. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, konnten ihre Identitäten weitestgehend festgestellt werden. Die Festnahmen des Haupttäters und des weiteren Tatverdächtigen sei anhand der Videoauswertung der Überwachungskameras am Tatort und weiterer Maßnahmen erfolgt. Sie sollen noch am Sonntag verhört werden. Am Montag sollen sie dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über eine Inhaftierung entscheidet.

Der Feuerwehrmann sei ein Zufallsopfer gewesen, schreibt die Polizei. Sie will am Montag an einer Pressekonferenz über den Fall informieren.

(L'essentiel/fur/vro/sda)