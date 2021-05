Über 200 Verletzte nach Bahncrash in Stadtzentrum

Nach dem Zusammenstoß von zwei Stadtbahnen in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur sind am Dienstag noch 65 Menschen im Krankenhaus behandelt worden. Darunter seien auch sechs Ausländer, zitierte die malaysische Zeitung «The Star» die Behörden, ohne die Nationalitäten zu nennen. Insgesamt wurden bei dem Unglück am Montagabend mehr als 210 Menschen verletzt, 47 von ihnen schwer.

Die Passagiere seien durch die Waggons geschleudert worden, berichtete der Fahrgast Lim Mahfudz auf Twitter. Einige seien durch herumfliegende Glassplitter verletzt worden. Es sei ein «echter Albtraum» gewesen. «Der Aufprall war so stark, dass ich am Kopf, am linken Bein und am Brustkorb verletzt wurde», sagte ein weiterer Passagier, Afiq Luqman Mohd Baharudin, der amtlichen Nachrichtenagentur Bernama.

Ein Zug war leer, der andere voll

Warum die elektrischen «LRT trains» (kurz für Light Rail Trains) in einem Tunnel nahe der berühmten Petronas Towers zusammenprallten, war noch unklar. Einer der Züge war nach Angaben von Verkehrsminister Wee Ka Siong auf einer Testfahrt ohne Passagiere unterwegs, der andere transportierte fast 240 Menschen.

Die Behörden gehen derzeit davon aus, dass ein Kommunikationsfehler zwischen dem Fahrer und der Kommandozentrale des U-Bahn-Netzes den Unfall verursachte. Die betroffene Linie nahm den Betrieb am Dienstagmorgen wieder auf.

Regierungschef Muhyiddin Yassin sprach von einem «ernsten» Vorfall und forderte die Behörden und den Netzbetreiber zu einer «eingehenden Untersuchung» auf. Der Unfall war der schlimmste seit Inbetriebnahme des U-Bahn-Netzes vor rund 25 Jahren.

(L'essentiel/DPA/bla)