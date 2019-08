Flieger durfte nicht abheben – Pilot betrunken

Artikel per Mail weiterempfehlen

Rund 200 Passagiere mussten auf andere Flüge umgebucht werden, wie The Scottish Sun berichtet. Die Boeing 757 der amerikanischen Fluglinie United Airlines hätte am Samstag um 9 Uhr starten sollen. Jemand dürfte jedoch bemerkt haben, dass die beiden Piloten zu tief ins Glas geschaut hatten, deshalb rückte die schottische Polizei mit Alkotestgeräten an.

Beide Männer, 61 und 45 Jahre alt, lagen über dem erlaubten Promillewert und wurden daraufhin verhaftet. Das Flugzeug blieb am Boden, die Passagiere wurden auf andere Fluglinien umgebucht.

«Die Sicherheit unserer Passagiere und der Crew hat für uns immer höchste Priorität. Für all unsere Mitarbeiter gelten die höchsten Standards und Alkohol im Dienst wird nicht toleriert», gab United-Airlines-Sprecher Jonathan Guerin bekannt.

Betrunkene Piloten sind kein Einzelfall

Bereits im Jahr 2017 kam es zu einem ähnlichen Zwischenfall in Schottland. Damals mussten ebenfalls zwei betrunkene Piloten der Fluglinie United Airlines alkoholisiert aus dem Cockpit geholt worden. Sie wurden zu zehn bzw. 15 Monaten Haft verurteilt.

In den vergangenen Jahren mussten bereits mehrfach alkoholisierte Piloten aus dem Verkehr gezogen werden. 2015 etwa wurde ein Air-Baltic-Pilot mit 1,35 Promille vor dem Start nach Kreta erwischt, 2017 wollte ein 37-jähriger Kapitän mit 104 Personen an Bord alkoholisiert von Kanada nach Mexiko fliegen. Im vergangenen Jahr waren zehn Air-India-Piloten betrunken zum Dienst erschienen.

(L'essentiel/red)