Was soll passieren, wenn Kinder zu Tätern werden?

Drei 14-Jährige und zwei 12-Jährige stehen unter dringendem Verdacht, am Freitagabend eine Frau in Mülheim an der Ruhr in ein Gebüsch gezerrt und vergewaltigt zu haben. L'essentiel berichtete.

Angesichts dessen war unter anderem vom Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, die Forderung laut geworden, das Alter für die Strafmündigkeit in Deutschland auf 12 Jahre herabzusetzen. Kinder unter 14 Jahren sind in Deutschland generell nicht strafmündig, können also nicht vor Gericht gestellt werden.

Der Deutsche Richterbund hat sich gegen eine Absenkung des Alters für Strafmündigkeit bei Kindern ausgesprochen. «Die Gleichung mehr Strafrecht gleich weniger Kriminalität geht bei den Jugendlichen nicht auf», teilte der Vorsitzende Jens Gnisa der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Jugendstrafrecht habe sich im Grundsatz bewährt. «Es hat durch den darin niedergelegten Erziehungsauftrag zu einem deutlichen Rückgang der Jugendkriminalität geführt», so Gnisa. Man sehe daher auch keine Notwendigkeit, das Alter für Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahre herabzusetzen.

Wie ist das in Luxemburg und anderen Ländern?

In Frankreich sieht das Gesetz kein Mindestalter vor. Selbst ein Kind unter zehn Jahren kann strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Es stellt sich jedoch die Frage, ob es zum Zeitpunkt der Tat in der Lage war, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Minderjährige unterliegen nicht der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichtsbarkeit, sondern der Zuständigkeit von Jugendschöffengerichten und Jugendschwurgerichten.

In Irland können selbst 10-Jährige angeklagt werden, wenn die Tat besonders schwerwiegend war. Das gilt, lautet der Tatbestand Mord, Totschlag oder eben Vergewaltigung.

In Luxemburg gibt es kein Jugendstrafrecht. Bis zum 18. Lebensjahr gilt das Jugendschutzgesetz. In Ausnahmefällen kann ein Richter aber bei Tätern zwischen 16 und 18 Jahren nach dem normalen Strafverfahren vorgehen. Ist ein Täter jünger als 16, ist das grundsätzlich ausgeschlossen – egal, was er getan hat. Im Großherzogtum steht gerade eine Reform des Jugendschutzgesetzes an.

