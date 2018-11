Busfahrer rettet 22 Kinder vor den Flammen

Als die Feuer am 8. November in der Stadt Paradise im Norden Kaliforniens ausbrechen, bringen sich McKays Frau, sein Sohn sowie seine Mutter in einem Hotel in Sicherheit. Auch zahlreiche Eltern holen ihre Kinder von der Ponderosa Grundschule, an der McKay erst seit wenigen Monaten als Busfahrer angestellt ist, ab.

Doch nicht alle schaffen es rechtzeitig zu ihren Schützlingen. Der 41-Jährige verliert keine – wertvolle – Zeit und evakuiert gemeinsam mit Kindergärtnerin Abbie Davis (29) und Grundschullehrerin Mary Ludwig (50) alle 22 übrig gebliebenen Kinder in seinem Schulbus.

Links und rechts lodern die Flammen. «Da wurde mir klar, dass Paradise verloren ist», erzählt McKay dem Nachrichtensender CNN. Als sie plötzlich in einen Stau geraten, dringt immer mehr Rauch in das Fahrzeug. Ein Schüler beklagt sich über Müdigkeit, andere Kinder dösen fast weg.

McKay und die beiden Frauen improvisieren: Der Busfahrer zieht sein Shirt aus, reisst es in Stücke und benetzt diese mit Wasser aus der einzigen Wasserflasche an Bord. Die Kinder drücken sich die nassen Stoff-Fetzen vors Gesicht und können so einigermaßen normal atmen. Etwa fünf Stunden später sind Eltern und Kinder wieder vereint – in Sicherheit.

Nach der erfolgreichen Rettungsaktion zeigte sich der engagierte Busfahrer bescheiden: Sicherheit sei halt ein wichtiger Teil seines Jobs. Doch Davis und Ludwig bestätigten: «McKay ist ein wahrer Held».

(L'essentiel)