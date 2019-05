Youtuberin stand direkt vor Opfer von Serienkiller

I don't have any other information about it but here are photos that I haven't published about it. Please note that this is all the information I have and it would be greatly appreciated if the messages and emails would please stop. I hope this can help. https://t.co/Xu8gcDQGQP — SarahFunky (@SFunkyTravel) 28. April 2019

Es ist unheimlich gruselig: Am 22. Februar 2018 veröffentlicht Sarah Funk ein Youtube-Video, in dem die New Yorkerin mit einem Begleiter einen «geheimen, roten See» in Zypern sucht. Die Szenen zeigen, wie die Youtuberin erst einen Stacheldrahtzaun überwindet und dann am Gelände einer stillgelegten Kupfermine den See entdecken.

An dessen Ufer wird es der Youtuberin mulmig zumute. Während den Aufnahmen erklärt sie immer wieder, dass die Szene wie in einer «Mörder-Serie» wirke und sie «spüre den Tod in der Luft». Nach weiteren Aufnahmen verlassen die Reisenden den See. Nun, über ein Jahr später kommt das gruselige Geheimnis des Videos ans Tageslicht.

Nur Zentimeter entfernt

Kürzlich hatte ein Armeeoffizier in Zypern gestanden, in den vergangenen drei Jahren fünf Frauen und zwei Mädchen ermordet zu haben. Touristen hatten die erste Leiche Mitte April in einem verlassenen Schacht entdeckt. Wenig später wurde die zweite Leiche von den Ermittlern gefunden. Nachdem die Beamten die dritte und vierte Leiche gefunden haben, wird noch immer nach den Körpern der drei weiteren Opfer gesucht. Die Überreste des vierten Opfers waren in einem Koffer auf dem Grund eines Baggersees südwestlich der Hauptstadt Nikosia entdeckt worden.

Es ist exakt jener See, den Funk in ihrem Youtube-Video gefilmt hat. Und: In dem Video ist der Koffer, in dem sich die Leichenteile befanden, mehrmals zu sehen. In einer Szene hockt die Youtuberin sogar nur Zentimeter von dem Koffer entfernt, während sie filmt. «Ich bin am Boden zerstört, weil ich gehört habe, was dort passiert ist. Viele Leuten haben mir geschrieben und wollten wissen, ob ich mehr darüber weiß. Das tue ich nicht», so die Youtuberin. Sie wolle jetzt alle Aufnahmen den Behörden übergeben. Das Video ist mittlerweile offline.

(L'essentiel/rfi)