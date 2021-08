Tesla-​​Autopilot crasht in Polizeiwagen

Der Modus für das automatisierte Fahren kostete einem Polizeibeamten in den USA fast das Leben. Er stand gerade am Rande einer Autobahn in der Gegend um Orlando (Florida), um einem Mann zu helfen, dessen Auto liegen geblieben war. Das Dienstfahrzeug hatte er hinter sich abgestellt.

Gegen 5 Uhr früh kam plötzlich ein Tesla angerauscht, der 27-jährige Fahrer hatte den Autopiloten eingeschaltet. Aus bisher unbekannter Ursache krachte er in die linke Seite des Streifenwagens, dessen Notbeleuchtung aktiviert war. Er verfehlte den Polizisten nur knapp und krachte anschließend in ein weiteres Fahrzeug.

Happening now: Orange County. Trooper stopped to help a disabled motorist on I-4. When Tesla driving on “auto” mode struck the patrol car. Trooper was outside of car and extremely lucky to have not been struck. #moveover. WB lanes of I-4 remain block as scene is being cleared. pic.twitter.com/w9N7cE4bAR