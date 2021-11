Hier wurde die Leiche von Josefine (14) gefunden

Vor einer Woche wurde bekannt, dass die 14-jährige Josefine in Deutschland verschwunden war. Ihr letzter bekannter Aufenthaltsort soll ein Quartier der Kleinstadt in der Nähe ihres Wohnortes in Sachsen-Anhalt gewesen sein. Dort hatte sie sich mit ihrem Ex-Freund verabredet, um persönliche Gegenstände auszutauschen. Am Mittwoch wurde dann die traurige Gewissheit bekannt: Ihre Leiche wurde gefunden. Jetzt bringt die «Bild»-Zeitung neue Details zum Fall.

Ex-Freund (15) bereits mehrfach von der Polizei vernommen

Wer Josefine getötet hat, wird noch immer untersucht. Doch nun ist klar, wo die Polizei den leblosen Körper der Teenagerin gefunden hat. Der oder die Täter hatten ihn zwischen zwei Garagen in Aschersleben im Bundesland Sachsen-Anhalt versteckt. Anwohner hatten zuvor die Leiche entdeckt und die Polizei alarmiert. Der Garagenkomplex liegt nur rund zwei Kilometer von dem Ort entfernt, an dem sich Josefine mit ihrem Ex-Freund (15) treffen sollte.

Mit diesem haben die Beamten in den vergangenen Tagen, seit Josefines Leiche gefunden wurde, mehrfach gesprochen. Auch eine Durchsuchung des Elternhauses hat es gegeben.

(L'essentiel/Patrick McEvily)