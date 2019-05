Überschwemmungen und Erdrutsche in Deutschland

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in dieser Woche mit extremen Regenfällen im Süden Deutschlands. Vom Bodensee bis zum Berchtesgadener Land könnten bis zum Mittwochmorgen mehr als 150 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, sagte ein DWD-Meteorologe. Das ist gebietsweise die doppelte Niederschlagsmenge eines Monats.

Bei derartigen Niederschlagsmengen sei mit Überschwemmungen zu rechnen – zumal die Bäche und Flüsse derzeit noch Schmelzwasser aus den Bergen führen.

München, Stuttgart, Eisenach, Kassel: In all diesen Städten ist wegen des schlechten Wetters, das am Dienstag in Süddeutschland erwartet wird, auf Alarmstufe Rot gesetzt. Ein Teil Bayerns wurde sogar auf die violette Alarmstufe, und damit die höchste (Stufe 4), gesetzt. Der DWD warnt außerdem vor möglichen Erdrutschen im Südosten Baden-Württembergs.

#Unwetter #TiefAxel 77 Liter Wasser/m2 in 4 Stunden gestern Abend #Landwirtschaft und Wetter sind manchmal unbequeme Geschwister pic.twitter.com/CXbpAi5qJE — Bauer (@BauerMitHeimat) May 21, 2019

In Sachsen hat sich am späten Montagnachmittag ein Tornado gebildet. Ein Video auf Facebook zeigt den Tornado, der im Landkreis Mittelsachsen wirbelt.

(L'essentiel/dpa)