Polizei vertreibt Spaziergänger mit Helikopter

Am Freitag lockte das schöne Wetter hunderte Spaziergänger, Eishockeyspieler und Familien mit Kindern auf einen zugefrorenen See im Osten von Berlin. In Zeiten von Corona und Lockdown wollten viele den herrlichen Wintertag beim Genuss der letzten Sonnenstrahlen ausklingen lassen. So beschreibt die «B.Z.» die Stimmung am vergangenen Freitag, 12. Februar, in Berlin-Köpenick.

Die Idylle wurde nach einer Weile vom Motorenlärm eines sich nähernden Polizeihubschraubers gestört. Schnee wirbelte durch die klirrend kalte Abendluft. Zuvor hatten Beamte das Treiben vom Ufer aus genau beobachtet. Es handelte sich, entgegen der Vermutung einiger Anwesender, dabei allerdings nicht um einen Rettungseinsatz.

«Achtung, Achtung, hier spricht der Polizeihubschrauber, Sie befinden sich in Gefahr, die Eisfläche trägt nicht, begeben Sie sich zum Ufer, schönen Abend», hallte es aus dem Lautsprecher, wie das deutsche Boulevardblatt berichtet. Die Anwesenden folgten der Anweisung und räumten das Eis.

Zu einem ähnlichen Einsatz kam es am Wochenende auch am Berliner Weißensee. Auch hier überflog die Polizei mit einem Helikopter das Gebiet. Im Schneegestöber verließen hunderte Menschen die Eisfläche, wie «Bild» schreibt. Das Video des Einsatzes wurde auf Twitter geteilt und kommentiert.

«Rücksichtslos und unverantwortlich von der Berliner Polizei», schreibt ein User. «Ja, die Leute sollten nicht auf dem Eis sein, wenn es nicht sicher ist. Aber da waren kleine Kinder inmitten von Schnee- und Eisgestöber.»

Reckless and and irresponsible from @polizeiberlin at Weißensee today. Yes, people should be off the ice if it's unsafe. But there were small children in the middle of that storm of snow and ice chips. Most didn't even know the police wanted them off before this turned up pic.twitter.com/gzn96KdhP8