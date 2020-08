Auszubildende von Fahnenmast erschlagen

Am Montag startete eine 23-Jährige bei der Kieler Stadtverwaltung in die Arbeitswelt. Zusammen mit 50 weiteren Lernenden posierte die junge Frau für ein gemeinsames Foto auf dem Kieler Rathausplatz. In diesem Moment fuhr ein Lastwagen in einen Fahnenmast, der sich in der Nähe befand. Dieser brach ab und stürzte auf die 23-Jährige. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

«Ich bin zutiefst erschüttert und geschockt», sagt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Er war Zeuge des Unfalls auf dem Rathausplatz. «Es gibt keine Worte für das Entsetzen über dieses tragische Geschehen. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen.»

Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Wieso der Lastwagen den Fahnenmast umfuhr, ist noch unklar. Die weiteren Auszubildenden, die Zeugen des Unglücks wurden, erhielten von Seelsorgern des Kriseninterventionsteams Hilfe.

(L'essentiel/Sven Forster)