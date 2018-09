Pendlerin erkennt Vergewaltiger am Bahnhof

Eine Zufallsbegegnung sorgte dafür, dass der 54-jährige Antonio White zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Eine namentlich nicht benannte Frau hatte im Oktober 2013 an einer Haltestelle in Atlanta auf den Zug gewartet, als sie White sah.

«Sie stand unter Schock und begann zu schreien», ist in einem Dokument der Bezirksstaatsanwaltschaft von Fulton County zu lesen. Die Frau identifizierte White als den Mann, der sie sechs Jahre zuvor vergewaltigt hatte. Die alarmierte Polizei nahm ihn auf der Stelle fest, wie Fox News berichtet.

Täter war längst polizeilich bekannt

Bei der Einvernahme berichtete die Frau, dass sie an jenem Abend im August 2007 nach Hause gelaufen sei, als White neben ihr anhielt und ihr anbot, sie nach Hause zu fahren. Weil sie den Mann in ihrer Nachbarschaft mehrmals gesehen hatte, stieg sie ohne zu zögern ein. Doch statt sie an ihr Ziel zu bringen, fuhr White sie in ein leerstehendes Haus.

Die Frau versuchte noch zu flüchten, doch der Mann zog eine Waffe und verfolgte sie. Es gelang ihm, sie wieder in seinen Wagen zu zerren. Dort vergewaltigte er sie. Das Opfer erstattete damals keine Anzeigen bei der Polizei, teils aus Scham, teils auch weil ihre Familie und Freunde davon abrieten. Nach der Tat zog das Opfer aus dem Quartier weg, dem Mann begegnete sie sechs Jahre lang nicht mehr.

Nach Whites Verhaftung fanden die Ermittler heraus, dass er zwischen 1983 und 2008 mehrere Frau sexuell missbraucht hatte. Zudem war er bereits in der Vergangenheit wegen Diebstahls und Körperverletzung verurteilt worden.

(L'essentiel/kle)