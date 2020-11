Mann tötet Ehefrau – wird von Polizei erschossen

Wie die Bild berichtet, ist es am Tegernsee in Bayern am Dienstagabend zu einer blutigen Familien-Tragödie gekommen. Ersten Informationen zufolge soll ein circa 40-jähriger Mann seine Frau in der gemeinsamen Wohnung erst als Geisel genommen und sie dann getötet haben.

Nachbarn hatten gegen 19.24 Uhr einen Streit zwischen dem Ehepaar gehört und umgehend die Polizei verständigt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, nahm der Mann seine zirka 25-jährige Gattin als Geisel und verletzte sie mit dem Messer, heißt es in dem Bericht. Laut Bild drohte er, sie zu töten und soll «Kommt nicht rein!» geschrien haben.

Notzugriff der Polizei

Die Polizei entschied sich kurze Zeit später dann aber zu einem Notzugriff! Doch die Polizisten konnten das Leben der Frau nicht mehr retten, der Täter hatte seine Frau zu diesem Zeitpunkt bereits getötet. Als die Beamten die Wohnung betraten, attackierte sie der Mann dann ebenfalls mit dem Messer.

Im Laufe der Auseinandersetzung wurde der Mann dann von der Polizei erschossen. Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen bereits übernommen.

(L'essentiel/wil)