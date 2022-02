Eltern verstecken Mädchen (6) unter Treppe

Ein kleines Mädchen, das 2019 als vermisst gemeldet worden war, ist unter einer Treppe versteckt gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Beamte ein Haus im Hudson Valley im US-Staat New York durchsucht, wo sie am Montagabend das Mädchen bei guter Gesundheit vorfanden. Es sei im Juli 2019 im Alter von vier Jahren als vermisst gemeldet worden.

Die Polizei gab an, sie habe vermutet, dass das Kind von seinen nicht sorgeberechtigten Eltern entführt worden war. Es wurde nun auch mit seiner nicht sorgeberechtigten Mutter in einem kalten, nassen, behelfsmäßigen Versteck unter einer Kellertreppe gefunden. Als erstes sahen die Polizeibeamten die Füsse des Mädchens, nachdem sie einige Holzstufen entfernt hatten.

Sanitäter stellten einen guten Gesundheitszustand fest. Sie wurde ihrem gesetzlichen Vormund übergeben und mit ihrer älteren Schwester wiedervereinigt. Die nicht sorgeberechtigten Eltern und eine dritte Person wurden wegen Störung des Sorgerechts und Gefährdung des Kindeswohls angeklagt.

