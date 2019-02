Diese Menschen retten unseren Planeten

Schweizer spendet 1 Milliarde Euro für die Umwelt

Der Berner Hansjörg Wyss (83) investiert eine Milliarde Euro in den Umweltschutz. Der Ex-Unternehmer, der in den USA lebt, will mit seiner Spende für bessere Luft und sauberes Trinkwasser sorgen. Das Geld soll dazu beitragen, bis ins Jahr 2030 rund 30 Prozent der Erdfläche in einem natürlichen Zustand zu erhalten, wie seine Stiftung The Wyss Foundation mitteilte. Konkret will der Milliardär lokale Bemühungen unterstützen, etwa für eine bessere Verwaltung von Parks und Schutzgebieten.

Start-up macht Einweg-Besteck aus Avocado-Kernen

Die mexikanische Firma Biofase hat eine natürliche Alternative zum umweltschädlichen Plastik gefunden. Das Start-up, das vom Biochemiker Scott Munguia gegründet wurde, stellt aus dem großen Kern der Avocado Röhrli und Besteck her. Der Vorteil gegenüber Plastik: Dieses Produkt baut sich selbst biologisch ab, und zwar zu 100 Prozent nach etwa 240 Tagen, sagt der Hersteller. Biofase verkauft seine Ware bereits in elf Ländern und hilft damit, den Plastikverbrauch und somit auch den Abfall zu reduzieren.

Inder pflanzt seit 40 Jahren jeden Tag einen Baum

Jadav Payeng wird nicht nur in Indien für sein Umwelt-Engagement gefeiert. Der «Forest Man» stieß 1976 im Alter von 16 Jahren auf einer Sandbank in Majuli auf tote Schlangen, die durch die Strömungen angespült und wegen der fehlenden Bäume schutzlos in der Hitze verendet sein sollen. Daraufhin beschloss er, an jener Stelle 20 Bambus-Setzlinge zu pflanzen. Seither kam täglich ein Baum dazu und heute steht dort ein ganzer Wald, der größer als der Central Park in New York ist.

Freiwillige sammeln 5,3 Millionen Kilo Müll in Mumbai

Week 160.The miraculous journey to clean the beach and to get circular economy in our lives is depicted beautifully in this video - 3 years timeline.All of us work together -Citizens, MCGM, Plastic producers, Elected representatives. Spellbound results.Hence I move on. pic.twitter.com/xmKMeYDcHR— Afroz shah???? (@AfrozShah1) 11. November 2018

Der Versova Beach in Mumbai gehörte lange Zeit zu den dreckigsten Stränden der Welt. Heute ist die Küste sauber. Das zu verdanken hat Indien hauptsächlich einem Mann: Afroz Shah. Als der junge Anwalt und Umweltschützer 2015 näher ans Meer gezogen war, fiel ihm sofort der verschmutzte Stand auf. Der damals 29-Jährige nahm sich vor, etwas dagegen zu tun. Über 1000 Leute konnte er schließlich überzeugen, die ihm freiwillig halfen, den Strand zu reinigen. In 21 Monaten haben sie zusammen 5,3 Millionen Kilo Müll und Plastik gesammelt.

