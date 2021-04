Forscher kreuzen Gene von Affe und Mensch

Was passiert, wenn man Menschen mit Affen kreuzt? Der Antwort auf diese Frage sind Forschende um Juan Carlos Izpisua Belmonte vom Salk Institute in Kalifornien einen großen Schritt näher gekommen. Sie haben es trotz erheblicher ethischer Bedenken ausprobiert. Die entsprechenden Experimente fanden bereits vor zwei Jahren statt und hatten damals schon für Aufsehen gesorgt, obwohl noch keine Details preisgegeben worden waren. Diese wurden erst jetzt im Fachjournal Cell veröffentlicht.

Für die umstrittene Studie verwendeten Izpisua Belmonte und seine Kollegen sechs Tage alte Embryonen von Javaneraffen, in die sie menschliche Stammzellen einsetzten, und die zuvor mit einem fluoreszierenden Protein markiert worden waren. Dabei handelte es sich um sogenannte pluripotente Stammzellen, die sehr wandlungsfähig sind und so jede andere Form menschlicher Zellen entstehen lassen können. Wie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schreiben, erwiesen sich die Mischwesen in den Petrischalen als überraschend stabil: Nach zehn Tagen waren 103 der insgesamt 132 Chimären am Leben, nach 19 Tagen noch drei. Dann beendeten die Forschenden das Experiment aus ethischen Gründen.

Dank der fluoreszierenden Markierung der Stammzellen konnte die Gruppe um Izpisua Belmonte nachvollziehen, wie sich die tierischen und menschlichen Bestandteile verhielten. Unter anderem beobachteten sie «verstärkte oder neuartige Kommunikationswege», wie es in einer Mitteilung heißt. Zudem wiesen die geschaffenen Mischwesen eine bessere Integration der Fremdzellen auf als bei früheren Versuchen mit Zellen von Mäusen oder Schweinen. Die Forschenden vermuten, dass das auf die engere Verwandtschaft von Javaner-Affen und Menschen zurückzuführen ist.

Neue Möglichkeiten für die Medizin

Die Forschenden bezeichnen ihre Chimären als «bedeutenden Durchbruch». Denn die erfolgreiche Entwicklung der Mischwesen bis zu diesem Stadium belege erstmals, dass und wie sich solche chimärischen Embryonen aus Affe und Mensch erzeugen lassen. Ihnen zufolge können die aus solchen Chimären gewonnenen Erkenntnisse beispielsweise dabei helfen, menschliche Organe für die Transplantation künftig in Tieren zu züchten.

Zusätzlich stellten diese Studien eine neue Plattform dar, um zu untersuchen, wie bestimmte Krankheiten entstehen. So könnte zum Beispiel ein bestimmtes Gen, das mit einem bestimmten Krebs in Verbindung gebracht wird, in eine menschliche Zelle eingebracht werden. «Die Beobachtung des Krankheitsverlaufs mit diesen manipulierten Zellen in einem chimären Modell könnte dann zu aussagekräftigeren Ergebnissen führen als ein typisches Tiermodell, in dem die Krankheit möglicherweise einen anderen Verlauf nimmt», teilt das Salk Institute mit.

Die Modelle könnten auch verwendet werden, um die Wirksamkeit von Medikamenten zu testen und Ergebnisse zu erhalten, die ebenfalls die Reaktion beim Menschen besser widerspiegeln könnten.

Große Bedenken

Fraglich ist allerdings, ob das ethisch vertretbar ist. Sollte es allein bei dem Versuch bleiben, mehr über die Entwicklung von chimären Embryonen zu lernen, haben die meisten Fachleute keine oder geringe Bedenken, wie eine aktuelle Umfrage des deutschen Science Media Centers unter Bioethikern und Reproduktionsmedizinern zeigt. Anders sehe es aber aus, wenn solche Versuche die Geburt eines Mischwesens zum Ziel hätten. Dann wäre eine rote Linie überschritten.

Den ethischen Bedenken ist sich auch Izpisua Belmonte bewusst. Seine Versuche wurden im Austausch mit Regulierungsbehörden koordiniert. Das, so der Forscher, sei «ebenso wichtig wie die Forschung selbst». So verantwortlich sehen es aber offenbar nicht alle Wissenschaftler, wie der Fall des chinesischen Biotechnologen Jiankui He zeigt: Dieser gab im Jahr 2018 die Geburt zweier gentechnisch veränderter Babys bekannt. Dafür wurde er international scharf kritisiert und schließlich auch verhaftet. Rückgängig machen ließ sich sein Vergehen dadurch allerdings auch nicht mehr.

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)