13-​​Jähriger in Park erstochen

Der Angriff ereignete sich in am Samstag um 22:40 Uhr in Berlin-Mitte. Ein 13-jähriger Junge wurde in einer Unterführung niedergestochen. Das schreibt die Berliner Zeitung. Die Unterführung verbindet den Monbijou-Park und den James-Simon-Park. Ein 22-Jähriger wurde beim Angriff zudem schwer verletzt.

Die herbeigerufenen Notsanitäter versuchten vergeblich, den 13-jährigen zu reanimieren. Er verstarb noch am Tatort. Seine Leiche wurde den Gerichtsmedizinern zur Obduktion übergeben. Der 22-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Er soll eine Stichwunde am Hals haben.

Auf beide Opfer eingestochen

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war dem tödlichen Messerangriff ein Streit vorausgegangen. Beide Opfer seien in einer siebenköpfigen Gruppe unterwegs gewesen, so die Polizei. Der schwer verletzte 22-Jährige war der einzige Erwachsene innerhalb dieser Gruppe; alle anderen waren minderjährig.

Zeugen zufolge handelt es sich beim Täter um einen etwa 45-jährigen Mann mit Oberkopfglatze und graumeliertem Vollbart. Nachdem sich der zunächst verbal ausgetragene Streit zu einer «Rangelei» entwickelte, habe der Mann ein Messer gezogen und auf die beiden Opfer eingestochen. Das sagte ein Polizeisprecher. Der Tatverdächtige ist flüchtig, die Polizei sucht Zeugen.

Toter nach Messerstecherei in Dortmund

Auch in Dortmund kam es zu einer tödlichen Messerattacke. Wie Bild berichtet, war es gegen ein Uhr nachts an einem Bahnhof zum Streit zwischen mehreren Männern gekommen. Mindestens einer der Beteiligten zog dabei ein Messer und stach auf die Opfer ein. Bei diesen handelt es sich um einen Vater (41) und seinen 24-jährigen Sohn.

Beide wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wo der Vater später starb. Sein Sohn befindet sich außer Lebensgefahr. Nach der Tat begaben sich zwei 19-Jährige zur Polizei und gaben an, am Streit beteiligt gewesen zu sein. Sie wurden festgenommen. Ob unter ihnen auch der Messerstecher ist, ist zurzeit noch unklar. Die Tatwaffe wurde noch nicht gefunden.

(L'essentiel/Reto Heimann/Denis Molnar)