Mann wirft im Streit mehrere Katzen aus Fenster

Am Montagnachmittag kam es im schweizerischen Reigoldswil zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungsdiensten. Ein 33-jähriger Mann hatte sich nach einem handfesten Streit mit seiner Partnerin in seiner Wohnung verbarrikadiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau war zu dem Zeitpunkt bereits außerhalb und blieb unverletzt.

Laut Zeugen warf der Mann mehrere Katzen aus dem Fenster. Die Polizei bestätigt diese Angaben. Bei der Aktion sind zwei der Tiere getötet worden.

Die Polizei stürmte die Wohnung schließlich und nahm den Mann fest. Er wurde in psychiatrische Behandlung eingewiesen, wie die Polizei weiter mitteilt.

(L'essentiel/las/mon)