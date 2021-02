«Das warme Wetter hilft gegen den Corona-​​Frust»

Die große Kälte ist erst einmal vorbei: In den nächsten Tagen wird es in weiten Teilen Luxemburgs frühlingshaft warm. Temperaturen von bis zu 15 Grad und Sonne satt hat Meteolux für das Wochenende gemeldet. Und das soll auch kommende Woche so bleiben. Auf das Gemüt habe der Wetterumschwung sehr positive Auswirkungen, sagt der Psychologe Ben Kneubühler. «Je länger die Tage werden und je wärmer es wird, desto mehr kommt Lebensfreude auf.» Viele litten während dem langen Winter und den kurzen Tagen an einem Stimmungstief, der nun hoffentlich bald ein Ende nehme.

Wichtig sei das auch wegen dem Corona-Frust: «Neben dem Winterwetter drückte vor allem die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen auf die Stimmung. Da tut es gut, die Sonne wieder auf der Haut zu spüren.»

Dass Sonnenlicht und schönes Wetter einen positiven Einfluss auf das psychische Wohlbefinden haben, sei wissenschaftlich bewiesen, sagt auch der Psychologe Marc Lächler. Sonnenlicht setze Hormone wie das sogenannte «Glückshormon» Serotonin frei und führten zu einer besseren Regulation des vom Körper produzierten Hormons Melatonin. «Das führt dazu, dass man besser einschlafen kann, was sich wiederum auch auf die Stimmung auswirkt.»

(L'essentiel/Daniel Krähenbühl)