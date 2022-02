33-​​Jähriger lässt eine Million Liter Gülle abfließen

In der Nacht auf Dienstag hat ein 33 Jahre alter Mann in Fuchsstadt in Unterfranken bei einer Biogasanlage rund Tausend Kubikmeter Gülle abgelassen. Der dringend Tatverdächtige habe laut der Polizei zwei Entnahmeluken der Anlage vorsätzlich geöffnet. Die Luken seien wohl für etwa zwei Stunden geöffnet gewesen. Das Auslaufen wurde der Polizei gegen vier Uhr morgens gemeldet.

Schutzwälle errichtet

Ein Teil der Gülle floss in einen Bach in Richtung Würzburger Stadtgebiet. Damit die «unangenehm» riechende Flüssigkeit die Stadt Würzburg nicht erreicht, wurde von den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Würzburg ein Damm im Bach mittels Sandsäcken, Planen und einem Radlader errichtet. Die ankommende Gülleflut sei mit mehreren Pumpen, darunter auch zwei große sogenannte Chiemseepumpen, abgepumpt und aufgefangen worden. Teile der Güllemassen konnten in die Kanalisation umgeleitet werden.

Tatverdächtiger vorübergehend festgenommen

Wegen der drohenden Umweltgefahren waren zahlreiche Feuerwehren des Landkreises im Einsatz, dazu das Wasserwirtschaftsamt, der Entwässerungsbetrieb und der Fachbereich Umwelt und Klima der Stadt Würzburg sowie das Umweltamt des Landkreises.

Die ersten Ermittlungen wegen des Verdachts eines Umweltdelikts hätten zu dem 33-Jährigen geführt. Der Mann aus dem Landkreis Würzburg sei vorläufig festgenommen, mittlerweile aber wieder freigelassen worden.

Gegen ihn laufe ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren. Das Tatmotiv sei noch unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Das Gesamtausmaß und die damit verbundene Sachschadenshöhe seien noch nicht abschätzbar.



(L'essentiel/AFP/pco)