Auto rast in Umzug – mehrere Verletzte

In Volkmarsen ist es am Rosenmontag zu einem Vorfall mit mehreren Verletzten gekommen. Einem Bericht der Hessenschau zufolge ist ein Auto in einen Umzug gefahren. Ein Reporter berichtet, dass über zehn Personen verletzt worden sind, darunter auch Kinder.

Laut Augenzeugen ist ein silberfarbener Mercedes-Kombi gegen 14.30 Uhr in eine Menschengruppe gefahren. Angeblich habe er es vor allem auf Kinder abgesehen. Das Auto sei 30 Meter in die Menge hinein gefahren und dann zum Stehen gekommen. Der Fahrer soll zuvor noch Gas gegeben haben.

Eine Person ist mit einem Pkw in den #Rosenmontagsumzug in #Volkmarsen gefahren.Der Fahrer wurde festgenommen.Wir sind mit einem großen Aufgebot vor Ort. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Sobald gesicherte Informationen vorliegen, veröffentlichen wir diese hier.— Polizei Nordhessen (@Polizei_NH) February 24, 2020

Nach dem Vorfall wurde der Fahrer festgenommen. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor. Der Verursacher wird zum jetzigen Zeitpunkt befragt. Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Eine Polizeisprecherin sagt zur «Bild»: «Wir wissen noch nicht, ob er gezielt in die Menge gefahren ist.»

Zum Rosenmontagsumzug in Volksmarsen sind rund 1500 Menschen erwartet worden.

In Main habe die Polizei bereits auf den Vorfall in Volkmarsen reagiert. Man überwache nun gezielt Zufahrtsstraßen mit Drohen, um «auffällige Fahrzeugbewegungen» frühzeitig erkennen zu können.

«Alle in Hessen stattfindenen Fastnachtsumzüge werden vorsichtshalber abgebrochen», wie die Polizei Westhessen auf Twitter schreibt.

In #Volkmarsen Nordhessen ist ein PKW in den dortigen Fastnachtsumzug gefahren.Alle in Hessen stattfindenen Fastnachtsumzüge werden daraufhin vorsichtshalber abgebrochen. Dies gilt auch für den ohnehin fast beendeten Umzug in #Kiedrich.Danke für euer Verständnis! pic.twitter.com/9NeKHJDni7— Polizei Westhessen (@Polizei_WH) February 24, 2020

(L'essentiel/kat/dpa)