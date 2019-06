Organisation befreit 300 Tiere aus Katzenhölle

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Dieser Anblick war selbst für hartgesottene Tierschützer kaum auszuhalten»: So beschreibt Esther Geisser, Präsidentin des Network for Animal Protection (NetAP) aus der Schweiz, einen Rettungseinsatz in der rumänischen Stadt Braila.

Die Tierschützer befreiten Mitte Juni 300 Katzen, die dort eineinhalb Jahre zusammengepfercht auf engstem Raum gelebt hatten. «Animal Hoarding» wird die Haltung von sehr vielen Haustieren auf engem Raum genannt. «Animal Hoarder» sind dementsprechend Menschen, die genau das tun. In der Regel leiden sie an einer psychischen Störung. Sie sammeln krankhaft lebende Tiere, obwohl sie nicht in der Lage sind, angemessen für sie zu sorgen.

