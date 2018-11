Flugzeug außer Kontrolle – sicher gelandet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Flugzeug der kasachischen Air Astana war im Luftraum über Portugal außer Kontrolle. Wie der Pilot meldete, konnte er die Maschine nicht mehr lenken. Wie auf Flightradar24 zu erkennen ist, drehte die Maschine mehrere Kurven über Portugal. Das Flugzeug war zuvor in Lissabon gestartet.

Der Pilot bezog offenbar in Betracht, eine Notlandung auf dem Meer durchzuführen. Die Maschine bewegte sich dann aber in Richtung des Flughafen in Beja, wo dem Piloten schließlich eine Notlandung gelang. Zwei Kampfjets der portugiesischen Armee begleiteten das Flugzeug.

(L'essentiel/fur)