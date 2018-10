Arbeiten Luxemburger bald auf dem Mond?

Die Zeiten, in denen große Raumfahrtagenturen alá Nasa und Esa die Einzigen waren, die eine Chance auf den Weltraum hatten, sind vorbei, damit ist sich Jan Wörner, Chef der europäischen Weltraumagentur Esa sicher. Die Raumfahrt stehe vor einem Wandel, bedingt durch die Digitalisierung und die Gründung von New Space-Firmen.

Unter dem Motto «Involving everyone» (auf deutsch: «Jeden beteiligen») kamen diese Woche mehr als 6000 Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik beim 69. International Astronautical Congress (IAC) in Bremen zusammen. Erstmals auch dabei: die luxemburgische Weltraumagentur (LSA), die mit gleich vier Firmen, Gradel, Ispace Europe, Kleos und LuxSpace, zu den Ausstellern auf dem Kongress gehörte.

Nächstes Ziel: der Mond

Gradel stellt spezielle Maschinen her, die die Arbeit an den teils tonnenschweren Satelliten ermöglichen sollen, Kleos arbeitet an einer Lösung, um Quellen von Hacker-Angriffen auf Satelliten ausmachen zu können. LuxSpace entwirft Mikro-Satelliten, und Ispace entwickelt sogenannte Rover, wie sie auf Asteroiden wie Ryugu, und auch auf dem Mond und Mars zum Einsatz kommen könnten.

Der Mond ist auch das nächste Ziel der Firma, die neben dem Hauptsitz in Tokio, in Kalifornien und eben Luxemburg ansässig ist: Der Finalist des Google Lunar X Wettbewerbs will mit seinem Rover namens «Hakuto» für gleich zwei Missionen auf den Mond fliegen. 2020 und 2012 wollen sie zusammen mit Elon Musks Firma Space X in den Weltraum starten. Im Dezember 2017 kamen für dieses Projekt insgesamt 95 Millionen Dollar zusammen – mehr als jemals für andere Weltraumforschungsprojekte.

Ein großes Thema ist «das Weltall putzen»

In der ersten Mondmission möchten sie erfolgreich in einer Umlaufbahn um den Mond fliegen, um in ihrer zweiten Mission zu landen und Daten von der Mondoberfläche zu sammeln. Der hierzu entwickelte Rover ist mit gerade mal vier Kilo bisher der leichteste und kleinste seiner Art. Damit liegt die Firma voll im Trend, wie Marc Serres CEO von LSA sagt: «Es gibt eine Tendenz zur Minitiarisierung.» Geräte sollen flexibler sein, ressourcenschonender, nachhaltig. Denn mittlerweile schwebe immer mehr Schrott um die Erde herum. Ein großes Thema der LSA ist daher auch «das Weltall zu putzen».

Wettbewerb soll zurück auf den Mond führen

Neue Ressourcen ins Weltall zu bringen, zum Beispiel für die ISS sei teuer und aufwendig. Eine Idee, die die Luxemburger Agentur verfolgt, ist daher, Ressourcen, die bereits im Weltall sind, zu nutzen oder sogar wiederzuverwerten, wie besagte Schrottteile, die um die Erde herumschwirren. Auch die Aufbereitung von Wasser und Erzeugung von Energie direkt im Weltall sei etwas, was man verfolge.

Auch Astronaut Alexander Gerst grüßt von der ISS aus:

Space is Big, Space is Public - watch coverage of the #IAC2018 Public Day, live from Bremen, including a call with ESA astronaut @Astro_Alex on the @Space_Station. Starts 11:30 GMT (13:30 CEST). https://t.co/eE58vGE0ax (public day session is free of charge) pic.twitter.com/yA1pAYtHiy — ESA (@esa) 3 octobre 2018

Auf der IAC wurde nun zu einem Wettbewerb, dem «Moon Race», ausgerufen. Ziel dessen ist, fast 50 Jahre nach der Mondlandung, zurück zum Erdtrabanten zu kommen. Start-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen aus aller Welt sind dazu aufgerufen, sich ab Anfang 2019 mit ihren Ideen an dem Wettbewerb zu beteiligen, wie Inititator Airbus Defence and Space am Montag mitteilte.

Gefragt sind Innovationen zur Herstellung von Gegenständen aus Rohstoffen auf dem Mond, zur Energieversorgung, zur Gewinnung von Rohstoffen wie Wasser und zur Errichtung von Gewächshäusern. Ob Ispace an dem Wettbewerb teilnehmen will konnte Kyle Acierno, Geschäftsführer of Ispace Europe auf Anfrage von L'essentiel noch nicht sagen, aber «man werde prüfen, wie man teilnehmen könne».

(sb/L'essentiel/dpa)