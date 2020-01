Junge (10) soll 13-​​Jährige geschwängert haben

In Russland soll ein 13-jähriges Mädchen ein Kind von einem 10-Jährigen erwarten. «Am 13. Januar 2020 erhielt die Polizei von Ärzten der Gesundheitsbehörde der Stadt Zheleznogorsk die Information, dass ein 13-jähriges Schulmädchen schwanger sei. Ein Ermittlungsteam hat Untersuchungen eingeleitet», teilte die lokale Polizei in einem Statement mit.

Laut «Daily Mail» will die 13-Jährige das Baby behalten. Medienberichten zufolge wird ihre Familie sie dabei unterstützen. Die werdenden Eltern sollen schon seit langem befreundet sein. In ihren Social-Media-Profilen gaben sie den Beziehungsstatus «verheiratet» an.

«Es ist theoretisch möglich. Ich weiß nichts von diesem speziellen Fall, aber es könnte auch sein, dass der Junge beschuldigt wird, während eigentlich ein anderer das Mädchen geschwängert hat», sagte ein Arzt einem Journalisten von «KRSK».

Ähnliche Geschichte 2009

Im Jahr 2009 sorgte die Geschichte zweier anderer Kinder für einen Skandal: Der 13-jährige Alfie Patten und die 15-jährige Chantelle Steadman aus Eastbourne, Sussex, präsentierten sich als die stolzen Eltern von Maisie.

Chantelle erzählte den Medien, dass sie neun Monate zuvor noch Jungfrau gewesen sei und beteuerte ihre Liebe zum Nachbarsjunge Alfie. Das stellte sich aber als Lüge heraus. Andere Jugendliche aus der Nachbarschaft hatten sich gemeldet und behauptet, Geschlechtsverkehr mit Chantelle gehabt zu haben. Alfie Patten machte daraufhin einen Vaterschaftstest – dieser fiel schließlich negativ aus.

