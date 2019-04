US-​​Kriegsheld war wohl eine Frau

General Casimir Pulaski wird in den USA als Held des Unabhängigkeitskrieges verehrt. Er gilt als Vater der US-Kavallerie und soll George Washington 1777 in der Schlacht von Brandywine gerettet haben. Jedes Jahr findet in New York zu seinen Ehren eine Parade statt, während der Geburtstag des Polen im Bundesstaat Illinois ein Feiertag ist.

Nun wirft die Analyse seiner Gebeine ein neues Licht auf den Kriegshelden. Wie Forscher in einer aktuellen Doku des Smithsonian Channel berichten, dürfte Pulaski eine Frau oder intersexuell gewesen sein.

DNA-Abgleich nötig

Als sein Skelett in den 1990er-Jahren exhumiert worden war, stellten die Forscher fest, dass die Form des Beckens eindeutig weiblich ist. Doch war es wirklich Pulaski? Bekannte Verletzungen und körperliche Eigenschaften deuteten darauf hin. Gewissheit brachte jedoch erst Jahre später ein Abgleich seiner DNA mit jener einer Großnichte, wie Guardian.com schreibt.

Pulaski, der in einer polnischen Adelsfamilie als Mann erzogen worden war, hat sich selber wohl nie als Frau gesehen. Charles Merbs von der Arizona State University sagte gegenüber ASU Now: «Ich denke, er hielt sich für einen Mann, bei dem etwas nicht stimmte.» Pulaski hatte nie geheiratet und keine Kinder.

Gegen Zwangsoperationen

Kimberley Zieselmann von der amerikanischen Intersexuellen-Organisation Interact sieht die Entdeckung als starkes Argument gegen Zwangsoperationen bei intersexuell geborenen Kindern. «Was heute passiert, ist so falsch», sagte sie der New York Times. «Man löscht Personen wie diese aus, die unberührt zu einem Kriegshelden geworden war.»

Wäre Pulaski heute geboren, hätte man ihn vielleicht zu einem Mädchen gemacht. Wäre das damals passiert, wäre er nie General geworden und hätte den USA nicht helfen können. «Wenn Urologen damals Pulaskis Körper ‹repariert› hätten, wären die USA wohl noch heute eine britische Kolonie.»

New evidence suggests a Revolutionary War hero may have been intersex. Join anthropologists using modern DNA testing to determine the true biology of Casimir Pulaski on #AmericasHiddenStories: The General Was Female? tonight at 8. https://t.co/6l06H40g6K pic.twitter.com/Y7SyPSgVLp— Smithsonian Channel (@SmithsonianChan) 8. April 2019

(L'essentiel/jcg)