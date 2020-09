Baby-​​Feier löst riesigen Waldbrand in Kalifornien aus

Einer der Waldbrände im US-Bundesstaat Kalifornien ist durch einen Feuerwerkskörper bei einer Baby-Feier verursacht worden. Wie die Brandschutzbehörde CAL Fire am Sonntagabend (Ortszeit) mitteilte, wurde bei einer «Gender Reveal Party» nahe Oak Glen im Bezirk San Bernardino Pyrotechnik eingesetzt. Bei diesen Partys verraten werdende Eltern, ob ihr Kind ein Mädchen oder ein Junge ist.

CAL FIRE Law Enforcement has determined the El Dorado Fire, burning near Oak Glen in San Bernardino County, was caused by a smoke generating pyrotechnic device, used during a gender reveal party. The fire began at… https://t.co/w62ZRuBdNJ