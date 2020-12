Nazi-​​Waffenlager an der Costa del Sol ausgehoben

Die spanische Polizei hat an der Costa del Sol, in der Nähe von Malaga, ein riesiges Waffenlager ausgehoben. Die Anführer der Waffenschieber-Bande, zwei Deutsche und ein Brite, wurden festgenommen.

Neben mehr als 100 Pistolen, 20 Sturmgewehren und mehreren Maschinenpistolen wurde auch ein privates Nazi-Museum entdeckt. Ein Video der Behörden (siehe unten) zeigt zahlreiche Nazi-Uniformen, Fahnen und andere Devotionalien.

Deutscher wurde bereits gesucht

In Abstimmung mit den Behörden in Deutschland wurde festgestellt: Einer der Bandenchefs wurde in seiner Heimat wegen eines Waffenlagers bei Hannover gesucht. Ihm und seinen Kollegen wird nun die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Waffen-, Munitions- und Drogenschmuggel, sowie Urkundenfälschung vorgeworfen. Sie sollen Drogenschmuggler im Süden von Spanien mit Waffen versorgt haben.

Ein großer Teil der Waffen wurde bereits kontrolliert gesprengt und vernichtet.

(L'essentiel/pic)