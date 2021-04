Moderator mit Eier-​​Würfen aus Georgien vertrieben

Der russische Star-Moderator Wladimir Posner ist zu seinem 87. Geburtstag mit Eier-Würfen aus der Südkaukasus-Republik Georgien vertrieben worden. Er habe am Donnerstagmorgen in Begleitung der Polizei sein Hotel in der Hauptstadt Tiflis (Tbilissi) verlassen und sei zurück nach Russland geflogen, berichteten mehrere georgische Fernsehsender. Der in Paris geborene Journalist, der in der Ukraine als «Veteran der russischen Propaganda» bezeichnet wird, wollte in Georgien mit Freunden seinen Geburtstag feiern.

Doch vor dem Hotel gab es am Mittwochabend massive Proteste. Auf Videos war zu sehen, wie Demonstranten Eier auf das Gebäude warfen, die Abreise Posners forderten und den Strom abschalteten. Polizisten schützten das Gebäude. Vertreter der georgischen Opposition hielten den Besuch des Moderators des russischen Staatsfernsehens wegen dessen «Haltung zu Abchasien und Südossetien für nicht akzeptabel.»

Angespanntes Verhältnis zu Russland

2008 hatten Russland und Georgien einen kurzen Krieg gegeneinander geführt, bei dem Tiflis die Kontrolle über die abtrünnigen Gebiete Abchasien und Südossetien verloren hatte. Russland erkennt beide Regionen trotz internationaler Kritik als unabhängige Staaten an, Georgien hingegen nicht. Das Verhältnis zwischen Georgien und Russland gilt als höchst gespannt. Es gibt keine diplomatischen Beziehungen mehr. Seit fast zwei Jahren sind Direktflüge zwischen beiden Ländern ausgesetzt.

Der Kreml in Moskau verurteilte der Agentur Interfax zufolge die «aggressiven Handlungen von Nationalisten» gegen Posner. Die georgische Regierung kritisierte ebenfalls die Proteste. Posners Besuch habe nicht gegen Gesetze verstoßen. Für viele Russen ist Georgien ungeachtet der Spannungen ein beliebtes Urlaubsziel.

(L'essentiel/dpa)