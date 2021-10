Sexsüchtiger Alligator muss in Isolation

Schräge Bilder aus dem Australian Reptile Park in New South Wales: Bei Alligator Kayne drehten die Hormone durch – er war komplett sexbesessen und gegenüber seinen 53 Artgenosssen so aggressiv, dass er jetzt in Quarantäne musste.

Kein leichtes Unterfangen, wie das Bild oben zeigt: Um das außer Kontrolle geratene Tier einzufangen, mussten gleich zwölf Zoopfleger ausrücken. Der liebestolle Kerl – er wiegt immerhin 350 Kilogramm – wurde für mehrere Wochen in «Isolationshaft» gebracht. Dort soll Kayne jetzt zur Vernunft kommen.

(L'essentiel/red)