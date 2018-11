Japan sucht nach verschwundener Insel

Die Inseln der Kurilen, einer etwa 1200 Kilometer langen Inselkette, gingen nach Ende des Zweiten Weltkrieges laut den Beschlüssen von Jalta an die Sowjetunion. Seit deren Zerfall im Jahr 1991 zählen sie zu Russland. Die südlichsten Kurilen werden jedoch von Japan beansprucht. Grund für den Zwist ist eine gemeinsame Deklaration von Japan und der Sowjetunion aus dem Jahre 1956.Darin erklärte sich die Sowjetunion bereit, im Falle eines Friedensvertrages die Inseln Schikotan sowie die Habomai-Gruppe an Japan zu übertragen. Japan erhebt aber zusätzlich Anspruch auf Etorofu und Kunashiri und beruft sich dabei auf einen bilateralen Handels- und Grenzvertrag von 1855, in dem diese Inseln als japanisch anerkannt worden waren. Auch im Vertrag von Sankt Petersburg 1875 hatte Japan die Kurilen erhalten und im Gegenzug auf seine Territorien auf Sachalin verzichtet. Die Beschlüsse der Konferenz von Jalta betrachtet Japan nicht als rechtsgültig.