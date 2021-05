Deshalb stehen Katzen so sehr auf Kisten und Kartons

Im Rahmen einer Forschungsreihe mit dem passenden Titel If I fits I sits (was soviel heißt wie «wenn ich reinpasse, sitze ich» und bezieht sich auf das lustige Phänomen, dass Katzen sich gerne in oft viel zu kleine Kisten hineinquetschen) hat ein Team von Psychologen aus den USA und Australien festgestellt, dass Katzen nicht nur gerne in echten Kartons sitzen - auch imaginäre Boxen dürften ausreichen.

Während der Corona-Pandemie wurden 500 freiwillige Katzenhalter dazu angehalten, ihre Katzen einem Experiment zu unterziehen. Sie sollten verschiedene, quadratische Figuren in den Wohnräumen platzieren und die Reaktion der Katze abfilmen. Darunter waren jedoch auch optische Täuschungen wie das Kanizsa-Quadrat (besteht aus vier eingeschnittenen Teil-Kreisen, die richtig angeordnet die vier Ecken eines Quadrates bilden) um die optische Wahrnehmung der Stubentiger zu testen.

Die Ergebnisse waren verblüffend: Die Katzen schenkten ihre Aufmerksamkeit sowohl illusorischen als auch realen Quadraten, was die Empfänglichkeit für visuelle Täuschungen beweist. Um die Ergebnisse zu untermauern, arbeitet man nun daran, dieses Experiment in einem kontrolliertem Umfeld zu wiederholen.

(L'essentiel/tine)