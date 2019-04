Porno-​​Kanal abonniert – Frau erschießt Ehemann

Artikel per Mail weiterempfehlen

Patricia Hill (69) steht wegen Mordes an ihrem Ehemann Frank Hill vor einem Gericht in Arkansas. Sie erschoss ihn im vergangenen Juli, nachdem sie herausgefunden hatte, dass er bereits zum dritten Mal einen Pornosender via Satellit abonniert hatte.

Hill hatte ihren Mann in seiner eingerichteten «Männerhöhle» damit konfrontiert. Dabei soll sie eine solche Wut gehabt haben, dass sie ihm in die Beine schoss. Vor der Jury sagte sie aus, dass sie nicht geahnt habe, dass der Schuss ins Bein zum Tod ihres Mannes führen könne. Sie habe nur seine Aufmerksamkeit erregen wollen.

Wie es in der Anklage heißt, wählte Hill anschließend selber den Notruf. In einem Ausschnitt ist zu hören, wie sie sagt: «Mein Mann wurde angeschossen. Ich weiß nicht, ob er noch atmet.» Auf die Frage des Beamten, ob der Schütze noch vor Ort sei, antwortete sie mit einem einfachen «Ja».

Das Gericht sprach die Frau schuldig. Das Strafmaß ist noch nicht bekannt. Ihr droht nun eine lebenslange Strafe.

(L'essentiel/fss)