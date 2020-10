Lang vermisstes Model taucht in Armenviertel auf

Sie erschien auf den Magazin-Covers der Elle, Grazia und Glamour und war Teil einer «Dolce & Cabbana»-Kampagne. Dann verschwand die in New York wohnhafte Eloisa Pinto Fontes im Jahr 2019 spurlos. Am 6. Oktober wurde die 26-Jährige gefunden – knapp 7800 Kilometer entfernt. Sie lief durch ein Favela, ein Armenviertel der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro, und war «komplett desorientiert», wie internationale Medien berichten.

Sie hatte einen Rucksack bei sich, in dem sich ihre Verträge mit internationalen Model-Agenturen befanden und Referenzen von internationalen Fotografen. Derzeit wird sie in einem psychiatrischen Institut in der brasilianischen Großstadt behandelt.

Zum zweiten Mal verschwunden

Früher im Jahr 2019 war Fontes schon einmal verschwunden. Fünf Tage später war sie etwa 30 Minuten von Midtown Manhattan gefunden worden – auch damals wurde ihr Zustand als «orientierungslos» beschrieben. Dieser Vorfall verpasste der Karriere des Models einen Dämpfer.

Sie war von 2014 bis 2016 mit dem 38-jährigen russisch-rumänischen Male-Model Andre Birleanu verheiratet. Birleanu wirkte einst in der Fernsehsendung «America's Most Smartest Model» mit, wo er durch sein aggressives Auftreten aufgefallen war. Er besitzt das Sorgerecht für die gemeinsame siebenjährige Tochter.

(L'essentiel)