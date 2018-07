Isländer sollen Blauwal geschlachtet haben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Walfangfirma Hvalur hat offenbar einen in Island geschützten Blauwal gefangen und geschlachtet. Wichtige Merkmale würden auf diese Spezies hindeuten, wie die Walschutzorganisation Sea Shepherd in den sozialen Medien mitteilte. «Darunter seien Hautfarbe, Bartenfarbe, Rückenflossenform und Schwanzflosse. Seit über 50 Jahren wurde kein einziger Blauwal harpuniert – bis zur Nacht des 7. Juli 2018», schreibt die Organisation. Das Tier wurde zur Walfangstation in Hvalfjörður gebracht.

Blauwale sind mit bis zu 33 Metern Länge die größten Tiere der Erde. Die Gesamtpopulation wird auf 10.000 bis 25.000 Tiere geschätzt, weshalb sie als stark gefährdet eingestuft wird, schreibt die WDC . Seit 1966 ist die Jagd auf Blauwale verboten. Dies als Symbol für den im 20. Jahrhundert außer Kontrolle geratenen, industriellen Walfang. Experten schätzen, dass bis zu 90 Prozent der Gesamtpopulation durch den kommerziellen Walfang ausgelöscht wurde.

Zwar habe die isländische Regierung den Walfängern die Jagd auf die bedrohten Finnwale gestattet, das Jagen von Blauwalen sei aber glücklicherweise immer noch verboten, so Sea Shepherd weiter.

«Aufgrund des Aussehens und der Färbung des Unterkiefers und der Bartenplatten kann es kein Finnwal sein. Die fleckig-graue Färbung des Körpers deutet auf einen Blauwal hin, sodass der fragliche Wal entweder ein Blauwal oder ein Blau-Finnwal-Hybrid ist», sagte die Walexpertin Marianne Rasmussen von der isländischen Universität von Húsavík nach einer Mitteilung der Wal- und Delfinschutzorganisation WDC. «Für eine definitive Aussage sind genetische Tests notwendig.»

Walfleisch in Japan immer noch sehr beliebt

Weitere internationale Wal-Experten hätten der Mitteilung zufolge die Analyse von Dr. Rasmussen bestätigt. Die Walfänger sind verpflichtet, von jedem gefangenen Tier Proben zu nehmen. WDC hat sich an die isländischen Behörden gewandt und um eine schnelle Veröffentlichung der Tests gebeten.

Warum der Walfang für die Isländer überhaupt interessant ist, erklärte Roland Gramling von der Umweltorganisation WWF der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Ausgabe vom Samstag): «Island fängt unter Artenschutz stehende, bedrohte Wale und verkauft das Fleisch an Japan, weil der dortige Markt angeblich danach verlangt.»

