Alibaba-​​Gründer ankert mit seiner Yacht vor Mallorca

Jack Ma, seinerseits Gründer von Alibaba, kritisierte Ende Oktober 2020 den chinesischen Staat. Er fiel in Ungnade, weil er den staatlich dominierten Finanzsektor als «rückständig» betitelte. Danach verschwand der Milliardär nach der Aussage von der Bildfläche.

Jetzt wurde Jack Ma laut «Bild» erstmals wieder gesichtet. Und zwar beim entspannten Golfen auf Mallorca. Seine Superyacht liegt vor der Küste zwischen Port d’Andratx und Santa Ponça. Die «schwimmende Villa» bietet Platz für 16 Gäste und 25 Crew-Mitglieder. Sie beherbergt ein eigenes Spa, ein Fitnessstudio und ein Kino und ist rund 88 Meter lang. Kostenpunkt? Rund 183 Millionen Euro. Ein Klacks für den Chinesen, der mit Alibaba, dem asiatischen Pendant zu Amazon, einer der reichsten Menschen der Welt ist.

Regimekritiker leben in China gefährlich

Und was treibt ein Multimilliardär so, wenn er mit seiner Superyacht vor Mallorca aufkreuzt? Genau, er spielt Golf. Und zwar betreibt er Golfplatz-Hopping. So wurde er an zwei Tagen auf zwei verschiedenen Golfplätzen gesichtet. Einmal im «T Golf & Country Club» in der Nähe von Cala Figuera und am nächsten Tag arbeitete er auf dem Golfplatz «Mallorca Puntiro» in der Inselhauptstadt Palma de Mallorca an seinem Handicap.

Superreiche, die nicht nach der Regierung spuren, leben in China gefährlich. Es gibt Meldungen, dass schon mehrere chinesische Milliardäre entführt oder verhaftet wurden. Darunter auch der reichste Immobilien-Mogul von China, Ren Zhiqiang. Nachdem er in einem Hongkonger Luxushotel entführt wurde, fehlt von ihm jede Spur.

(L'essentiel/Florian Osterwalder)