Truck stürzt in See – Befreiung in höchster Not

Spektakuläre Szenen gehen derzeit viral. Aufnahmen aus Chicago zeigen, wie ein Truck in den eiskalten Lake Michigan stürzt. Fahrer und Beifahrer reagieren geistesgegenwärtig und springen in letzter Sekunde aus dem Fahrzeug.

Bilder zeigen, wie knapp die beiden am vergangenen Mittwoch einen möglichen Katastrophe entgangen sind. Viel Zeit zu reagieren hatten die beiden Männer nicht, nur Sekundenbruchteile, nachdem sie aus dem Truck gehechtet sind, stürzt dieser in den kalten See.

Für die Bergung des Wagens musste schweres Gerät anrücken. Die Bergung des ins Wasser gestürzten Fahrzeugs dauerte insgesamt mehr als fünf Stunden.

(L'essentiel/ap)