Wem gehört der USB-​​Stick im Seeleoparden-​​Kot?

Ein Fundstück im Kot neuseeländischer Seeleoparden gibt Wissenschaftlern Rätsel auf. Tiermediziner fanden in einem Häufchen des Tiers einen USB-Stick. Das Speichermedium war trotz des Weges durch den Verdauungstrakt in erstaunlich gutem Zustand, wie das neuseeländische Institut für Ozeanforschung (Niwa) mitteilte.

Daraufhin haben die Forscher den Stick getrocknet, um überprüfen zu können, ob Dateien darauf gespeichert sind – und wurden fündig. Sie stießen auf Foto- und Videoaufnahmen von Seelöwen (siehe Video oben).

«Seeleoparden-Kot ist so etwas wie Gold»

Die Frage, warum ein Seeleopard Bild- und Videoaufnahmen von Seelöwen im Darm trug, ließ sich letztlich nicht klären. Einziger Hinweis auf den möglichen Urheber der Aufnahme war die Spitze eines blauen Kajaks, die kurz auf den Bildern zu sehen war. Auf Twitter sucht das Niwa nun nach dem Besitzer des USB-Sticks.

Gefunden wurde der Seeleoparden-Kot bereits im November 2017. Daraufhin wurde er mehr als ein Jahr lang tiefgefroren, bevor er wissenschaftlich untersucht wurde. Aus den Exkrementen der Tiere können die Tiermediziner Rückschlüsse auf ihre Gesundheit machen, herausfinden was sie essen und wie lange sie schon in den neuseeländischen Gewässern unterwegs sind. «Seeleoparden-Kot ist so etwas wie Gold für Forscher», heißt es in einem Facebook-Post des Niwa.

(L'essentiel/afp)