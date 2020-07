12-​​Jähriger wegen Spielzeug-​​Pistole festgenommen

25 schwer bewaffnete Polizisten, Spürhunde – und am Schluss ein in Handschellen abgeführtes Kind: Die gewaltsame Festnahme des 12-jährigen Kai Agyepong aus Camden nördlich von London sorgt für Empörung. Die Londoner Polizei stürmte am 17. Juli das Haus der Familie Agyepong, nachdem ein Passant gemeldet hatte, dass «ein nicht weißer, bewaffneter Mann» sich im Haus befinde. Es war Kai, der mit seiner Spielzeugpistole im Wohnzimmer spielte.

Mutter Alice Agyepong erinnert sich: «Wir wurden geweckt von Polizisten und Agenten des Scotland Yard, die mit ihren Sturmgewehren auf mich und meine drei Kinder zielten», erzählt die 42-Jährige der Daily Mail.

Die Mutter sah die roten Punkte der Lasergewehre, die auf ihre Töchter im Alter von 16 und 23 Jahren gerichtet waren. Sie selber sei zunächst von den Schreien, den blendenden Taschenlampen und dem Lärm bellender Hunde völlig verwirrt gewesen. Dann habe sie gesehen, wie ihr 12-jähriger Sohn festgenommen wurde. «Es war alles so surreal, wie eine Szene aus einem Terminator-Film», sagt die Mutter.

Alles, was sie fanden, war ein Spielzeug

Die Beamten hätten das ganze Haus nach Waffen durchsucht. Auch nachdem sie die Luftpistole entdeckt hatten, sollen sie über eine Stunde lang weiter ihre Sachen durchwühlt haben, so Agyepong. Die gefundene Pistole habe den typischen blauen Schieberegler gehabt, der die Spielzeugwaffe von einer echten unterscheidet. Die Mutter macht der Polizei einen schweren Vorwurf: Ihr Sohn sei wie ein Krimineller behandelt worden, weil er schwarz sei.

Die Polizei äußerte sich Tage später zum Fall: Man nehme jede Anzeige wegen Waffenbesitzes sehr ernst. Die Polizisten hätten sich mittlerweile bei Kai entschuldigt, wie BBC berichtet. Für die Mutter nicht genug: Ihr Sohn sei seit dem Vorfall traumatisiert und fühle sich gedemütigt. Sie hat sich nun einen Anwalt genommen und will die Behörde verklagen. Inzwischen hat sich laut der Sun auch die unabhängige Polizeiaufsichtsbehörde IOPC in der Sache eingeschaltet.

Grob und unverhältnismäßig

Anwalt Iain Gould wirft der Polizei einen «groben und unverhältnismäßigen Überfall der Familie» vor. Die Behörden hätten «einige wichtige Fragen» zu beantworten, schrieb der Anwalt in seinem Blog. Der Vorfall hätte «sehr leicht auch tödlich enden» können. Er beabsichtigt, die Polizei wegen Diskriminierung, rechtswidriger Festnahme und Körperverletzung auf Schadensersatz zu verklagen.

Am Montag twitterte die britische Abgeordnete Diane Abbott: «Wie kann die Polizei überhaupt rechtfertigen, dass ein 12-Jähriger mit vorgehaltener Waffe und in Handschellen festgenommen und in einen Polizeiwagen gesteckt wird? Dies, nachdem Dutzende bewaffneter Polizisten um 11 Uhr Abends sein Haus durchsucht hatten. Wegen eines Spielzeugs. Nennt ihr das Sicherheit zum Wohl der Gemeinschaft? #BlackLivesMatter.»

