Tiktokerin zeigt Blähbauch und geht damit viral

Vielleicht hast Du dich auch schon das eine oder andere Mal für oder gegen ein Kleidungsstück entschieden, weil das Outfit mit vollem Bauch einfach nicht mehr genau so gut ausgesehen hat. Dass es völlig normal ist, nach dem Essen ein kleines Bäuchlein vor sich herzutragen, zeigt Tiktokerin Claraandherself.

In den kurzen Videos zeigt sich Clara Guillem, wie die US-Amerikanerin mit richtigem Namen heißt, jeweils vor dem Essen und nach einer Mahlzeit in verschiedenen Outfits. Was dabei auffällt: Nach der Mahlzeit ist der Bauch jeweils deutlich zu sehen.

Dabei sei angemerkt, dass die Tiktokerin sehr schlank ist, weshalb es auch eher auffällt, wenn ihr Bauch gefüllt ist. Dennoch scheinen die Videos vielen Menschen zu helfen.

@claraandherself I hope this posts I love y’all you are much more than your beauty! ♬ original sound - Clara

«Diese Videos sind echt das Einzige, was mir hilft, dass ich mich wegen meinem Bauch nicht so schlecht fühle» und «Es ist so wichtig, zu normalisieren, dass sich Körper nach dem Essen verändern», kommentieren Userinnen und User. Die Videos, in denen Clara zeigt, wie ihre Outfits nach dem Essen sitzen, erhalten regelmäßig Millionen von Likes.

In ihren Videos spricht die Tiktokerin auch an, dass ihr Körper auch für andere Dinge da ist, als einfach hübsch auszusehen. In einem Clip erklärt sie: «Ich menstruiere gerade. Das heißt, mein Körper macht gerade was viel Cooleres, als einfach gut auszusehen.»

@claraandherself follow if you struggle with this mindset id love to help you out bestie ♬ Bloom (Bonus Track) - The Paper Kites

Mit den Tiktoks will Clara anderen Menschen Mut zusprechen, sich und den eigenen Körper zu akzeptieren. Die 24-Jährige spricht auf der Plattform auch über ihre Essstörung und will mit den Videos einen Teil dazu beitragen, dass andere nicht dasselbe durchmachen müssen wie sie früher.

