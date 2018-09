Totgeborenes Baby lag fünf Jahre in Schließfach

Nachdem eine Japanerin ihr totgeborenes Kind mutmaßlich rund fünf Jahre in einem Schließfach aufbewahrt hat, ist sie in Tokio verhaftet worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die 49-jährige Frau die Babyleiche in einem Schließfach in der Nähe des Bahnhofs Uguisudani eingeschlossen.

Nach Angaben der lokalen Medien stellte sich die arbeitslose Frau selbst. Sie erklärte demnach, sie habe vor «vier oder fünf Jahren» eine Totgeburt erlitten.

«Konnte mich nicht trennen»

«Ich geriet in Panik, nachdem ich kein lebendes Kind zur Welt gebracht hatte. Ich habe seinen Körper aufbewahrt, weil ich mich nicht von ihm trennen konnte», sagte sie Ermittlern nach Angaben der Nachrichtenagentur Kyodo News. Nachdem sie ihre Wohnung verloren habe, habe sie beschlossen, sich der Polizei zu stellen.

(L'essentiel/afp)