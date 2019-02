Frau putzt heimlich italienische Altstadt

Schaufel und Besen und etwas Freiwilligenarbeit genügten, um Matteo Ricci zu Jubelstürmen zu bewegen. Der Bürgermeister der norditalienischen Hafenstadt Pesaro fand auf Twitter blumige Worte, um sich bei einer mysteriösen Frau für ihre Putzarbeit zu bedanken: Die Unbekannte, die mehrfach beim Wischen in Pesaros Altstadt gefilmt worden war, erteile «uns allen» eine «Lektion in zivilem Verhalten», schrieb er. Er wolle die Frau – er vermutete eine Chinesin – belohnen.

voglio premiare questa donna!!(Probabilmente cinese). Sta dando una lezione di educazione civica a tutti noi. E in particolare a chi sporca le città e il bene comune. #wepesaro https://t.co/OgaGhgpTU9— Matteo Ricci (@matteoricci) 17. Februar 2019

Einen Tag nach dem Aufruf, der von verschiedenen italienischen Zeitungen geteilt wurde, konnte die putzfreudige Frau am Montag identifiziert werden. Es handelt sich bei der guten Fee um eine Japanerin namens Natsuko Takase. Die 40-jährige Musikerin aus Osaka lebe seit vielen Jahren in Pesaro. Über ihre Motive, im öffentlichen Raum für Sauberkeit zu sorgen, ist bislang nichts bekannt. Nun überlege er sich, so Bürgermeister Ricci, in welcher Form er die Freiwillige für ihren Einsatz belohnen könne. In einem zweiten Tweet gab er seiner Hoffnung darüber Ausdruck, dass die Geschichte zum Nachdenken über die Sauberkeit in den Städten anrege.

L'abbiamo trovata! Si chiama Natsuko Takase la donna che ci ha dato questa bella lezione di senso civico. La stiamo rintracciando per premiarla. Spero che questa bella storia abbia fatto riflettere coloro che continuano a sporcare le città. #cittachecambia #wepesaro pic.twitter.com/9LlUrEWqBg— Matteo Ricci (@matteoricci) 18. Februar 2019

