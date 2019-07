Darum war der Stromboli-​​Ausbruch so heftig

Am Mittwoch ist der italienische Vulkan Stromboli nach zwei heftigen Explosionen auf der Südseite des Kraters ausgebrochen. Zwar sind die Menschen der gleichnamigen Insel regelmäßige Ausbrüche gewohnt, doch dieses Mal waren die Eruptionen stärker als sonst. Bei einer der beiden soll es sich laut Fachleuten vom Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) um die stärkste Explosion seit Beginn der Aufzeichnungen gehandelt haben.

Bis zu zwei Kilometer hoch stand die Aschesäule laut den Behörden über der Insel. Zudem wurden größere Mengen Magma ausgeworfen. Mindestens ein Toter ist dokumentiert. Es soll Panik ausgebrochen sein.

Leaving #stromboli I've never feel so much fear in my life. pic.twitter.com/j33oo3FKKL— n-il (@nil87739678) 3. Juli 2019

Was ist passiert?

Laut dem INGV brach Magma aus allen fünf bekannten Spalten am Gipfel des Stromboli aus. Anders als bei kleineren Eruptionen ging das vulkanische Material – Asche, Lava, Geröll – nicht nur auf der nordwestlichen Flanke, der Sciara del Fuoco (Straße des Feuers) ab, sondern auch auf der westlichen Seite. Damit wurde ein größeres Gebiet als sonst verwüstet.

Rauch und Flammen breiten sich am 3. Juli 2019 über einen Hang auf der Insel Stromboli aus. (Foto: Giovanni Isolino/AFP)

Was hat dazu geführt?

Wie Stefano Branca vom INGV gegenüber Forbes.com sagte, hat eine Magmatasche die Eruption ausgelöst. Diese ist – anders als üblich – rasch aus großer Tiefe aufgestiegen und so in Bereiche gelangt, in der es in der Folge zu einem schnellen Druckabfall und einer besonders massiven Entgasung kam. Dabei wurde das Material explosionsartig aus dem Schlot gerissen und mit großer Kraft ausgeworfen.

Wusste man im Vorfeld von der Heftigkeit?

Nein, derartige Eruptionen lassen sich nur schwer vorhersagen, weil die üblichen Anzeichen fehlen oder erst kurz vorher auftreten. Normalerweise liegen die Magmakammern des Stromboli näher an der Oberfläche. Dadurch können sie sich ungehindert entleeren, sodass es zu keinem langfristigen Druckaufbau kommt.

So erlebten Touristen den Vulkanausbruch. (Video: Leser-Reporter)

Warum hatten die Menschen Glück im Unglück?

Zwar rollten beim vergangenen Ausbruch immer wieder Gesteinsbrocken und Lava ins Meer. Aber die waren zu klein, um einen Tsunami auslösen. Dass die Gefahr besteht, zeigte ein Vorfall am 29. Dezember 2002. Damals riss während einer Eruption ein Teil des Vulkankegels ab, der ins Meer stürzte und so eine Flutwelle auslöste.

Kann es wieder dazu kommen?